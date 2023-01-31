



Обнаружены неандертальцы, украшавшие свои пещеры гигантскими черепами

Испанские исследователи из Музея археологии и палеонтологии Мадридского сообщества недавно обнаружили в пещере неандертальца нечто, похожее на декоративное скопление огромных черепов животных, которые, по-видимому, были собраны с символическим намерением.



Неандертальцы — это древний вид гоминидов, который, как полагают, жил от 200 000 до 40 000 лет назад.



Пещера в этом исследовании, названная Куэва-дес-Кубьерта, расположена к северу от Мадридского региона в Испании и, как полагают, время от времени использовалась неандертальцами в качестве места для ритуальных действий, возможно, в качестве могильника.



С момента ее открытия в 2009 году на этом месте было обнаружено множество орудий труда и фрагментов костей. В главной галерее пещеры исследователи обнаружили останки ребенка, который по мнению исследователей был неандертальцем.



Третий уровень стоянки усыпан костями животных, с высокой концентрацией фрагментов черепов крупных травоядных, которым около 42 тысяч лет.



Большинство из 35 черепов принадлежало бизонам и турам — вымершим родственникам современной коровы. Также были идентифицированы пять черепов самцов оленей и двух носорогов.



Довольно необычно видеть в такой пещере столько черепов крупных животных. Современные племена охотников-собирателей, как правило, выбрасывают тяжелые головы крупных животных за пределы своего лагеря, поскольку они менее полезны в качестве источника пищи.



Тот факт, что пещера Дес-Кубьерта содержит непропорционально большое количество этих больших черепов, предполагает, что они были привезены туда преднамеренно, и не из-за их питательной ценности.



Все эти черепа принадлежали видам с той или иной формой отличительных придатков, таких как большие рога, и имели признаки человеческой модификации в виде отпечатков инструментов и следов ожогов.



В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что черепа могли быть охотничьими трофеями. Их скопление на небольшой территории также подтверждает эту теорию и указывает на то, что они могли быть собраны вместе в каком-то охотничьем святилище.



Признаки символического поведения были обнаружены ранее на стоянках неандертальцев, в частности, коллекция черепов овец и коз в пещере в Италии и два таинственных каменных круга, сделанных из сталагмитов в пещере во Франции.



Количество найденных черепов позволяет также предположить, что обитатели этого места неоднократно выполняли ритуал в течение длительного периода времени, передавая это поведение из поколения в поколение.



Открытие было опубликовано в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior. При дальнейшем изучении команда надеется узнать больше о распределении этих останков и определить, имеет ли захороненный ребенок какое-либо отношение к охотничьему святилищу.