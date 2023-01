Невероятное количество нейронов: тиранозавры были не глупее приматов

Считается, что тиранозавры Rex в период своего расцвета 65 миллионов лет назад превосходили всех высших хищников скорее свирепостью, чем умом. Но, согласно новому исследованию, все это время недооценивали, насколько умными были эти хищники.



“По сравнению с интеллектом своих сверстников, T-Rex и другие тероподы могли быть “приматами своего времени”, — считает нейробиолог Сюзана Эркулано-Хаузель, автор исследования, опубликованного в журнале Journal of Comparative Neurology.



Согласно ее выводам, у тероподов в мозгу было столько же нейронов, сколько у сегодняшних обезьян, а у T-Rex “бабуиноподобное” количество нейронов достигает 3 миллиардов. Это довольно внушительный уровень интеллекта для хищного динозавра размером с дом.



С таким количеством нейронов T-Rex не просто обладал сверхъестественными способностями к познанию. По оценкам Эркулано-Хаузель, продолжительность его жизни достигала 40 лет. Их ум позволял им быть быть социальными существами с собственной культурой, как приматы и киты, и обеспечивал им возможность сотрудничать между собой и использовать инструменты.



“Если можно вычислить, сколько нейронов входит в мозг птицы определенного размера, то можно вычислить и какого размера был мозг ранних птицеподобных динозавров”, — объяснила Эркулано-Хаузель. “Тогда реально провести математические расчеты и выяснить, сколько нейронов было в мозгу динозавра”.



Эркулано-Хаузель утверждает, что к тероподам следует относиться как к отдельной группе со своими отличительными чертами, а не воспринимать динозавров как однородное целое.



Исходя из этого предположения, Эркулано-Хаузель поняла, что у тиранозавров была аналогичная корреляция между массой тела и размером мозга, что и у птиц. Она использовала подсчет нейронов современных птиц, таких как эму и страусы, и применила те же правила масштабирования, чтобы выяснить, сколько нейронов могло быть у T-Rex.



Это невероятное открытие радикально изменит наше понимание древней жизни.

