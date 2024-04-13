



Нэсси - 90: NASA может помочь поставить точку в поисках Лох-Несского чудовища

К 90-летию наблюдений за Лох-Несским чудовищем ученые захотели прорыва, которого надеются добиться благодаря NASA.



По данным Daily Mail, новая экспедиция состоится в период с 30 мая по 2 июня.



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По словам менеджера по маркетингу Лох-Несского центра Эйми Тодд, они с коллегами обратились к NASA с просьбой предоставить им передовые технологии визуализации для сканирования озера в поисках Нэсси.



Эта аппаратура может, наконец, поставить точку в поисках загадочного существа. Пока что неизвестно, предоставит ли NASA "супероружие" для Лох-Несского чудовища. Тем не менее, в этом году, к "юбилею", поиски Нэсси обещают стать самыми крупнейшими в истории.