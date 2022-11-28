



Нервная система социальных пауков более развита – исследование

Из 50 000 видов пауков в мире подавляющее большинство не являются социальными – они даже могут поедать других особей своего вида. Тем не менее, определенным видам пауков комфортнее жить вместе в колониях. Исследование различий между этими видами провело параллели с генами, которые характерны для других социальных существ.



“Одним из характерных факторов для социальных животных является больший размер мозга”, – сообщает профессор Александр Михеев из Австралийского национального университета. “Им нужно хранить информацию не только о физической среде, но и о социальной”.



Однако, как заметил Михеев, у пауков нет мозга, вместо этого нейроны распределены по всему их телу. В Nature Communications Михеев и его соавторы отмечают, что нервная система социальных пауков более развита, чем у их ближайших одиночных собратьев. У социальных видов пауков наблюдалась более быстрая молекулярная эволюция генома по сравнению с другими.



Несмотря на огромное эволюционное расстояние между паукообразными и млекопитающими, исследование может многое рассказать нам о нас самих. Один из генов, который подвергся изучению у социальных пауков, известен как кандидат на восприимчивость к аутизму 2 из-за схожих эффектов, наблюдаемых у мышей и людей.



Михеев рассказал, что D. Cancerides, австралийские пауки-охотники, которые живут колониями под корой акации, не охотятся вместе, но были замечены за трапезой со своими соседями.



“В значительной степени мы наблюдаем терпимость, а не сотрудничество. Это не похоже на муравьев”, – отметил Михеев. “Если мы подумаем об основах поведения пауков, они очень агрессивны, поэтому для нападения друг на друга не требуется много времени”.



Общительность может развиваться по многим причинам, например, благодаря обмену информацией внутри колонии о хищниках или пищевых ресурсах. Однако, по словам Михеева, пауки, скорее всего, пользуются ограниченными ресурсами, такими как места для гнездования.