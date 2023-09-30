



Не перегревом единым: у новых iPhone 15 найден новый дефект

У новых iPhone 15 проблемы оказались не только с перегревом корпуса, но и со вздутием аккумулятора.



Один из пользователей Reddit рассказал, что обнаружил проблему через пару дней после того, как купил смартфон.



"Пару дней назад надел чехол и заметил, что он не подходит. Собирался заказать новый, но потом понял, что телефон действительно раздувается. Все еще работает", - подписал пользователь.



Вздувшийся аккумулятор начал деформировать корпус, возможно, из-за высокой температуры, на которую ранее жаловались владельцы новой модели.



