



Настоящий прорыв: ученые наконец-то поняли, как мурлыкают коты

Исследователи из Венского университета заявили, что наконец-то выяснили, откуда берется фирменный звук кошек, когда они мурлыкают. Однако причина, по которой они это делают, все еще остается загадкой. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Current Biology.



Долгие годы для ученых оставалось непонятным, как кошкам удается издавать свое характерное тихое мурлыкание, поскольку низкочастотные звуки обычно издают большие животные с более длинными голосовыми связями.



Так, ученые обнаружили "мурлыкающие подушечки" соединительной ткани, которые встроены в голосовые складки. Вероятно, они увеличивают плотность, заставляя их вибрировать медленнее, создавая гул, приносящий радость хозяевам кошек.



Команда под руководством ученого по голосу Кристиана Гербста из Венского университета в Австрии говорит, что их исследование бросает вызов широко распространенному мнению о том, что причиной мурлыкания является активное сокращение мышц. Ученые считают, что мурлыканье может быть пассивным аэродинамическим поведением, которое продолжается автоматически после того, как мозг посылает исходный сигнал.



Когда говорят люди, они создают низкий, хриплый звук, вибрируя голосовыми связями на очень низкой частоте, иногда описываемой как "гудение". У кошек есть "подушечки для мурлыкания", которые работают подобным образом, позволяя маленьким пушистикам мурлыкать, даже если их голосовые связки намного короче наших, используя те же механизмы, которые обычно создают высокочастотные звуки, такие как мяуканье.



Это удивительное открытие показывает, что сокращение мышц не необходимо для мурлыкания. Структуры соединительной ткани могут быть основным двигателем, хотя это нужно еще доказать, измерив процесс у живых кошек, что несколько сложнее.



"Хотя наши данные не полностью опровергают гипотезу об активном сокращении мышц для мурлыкания, они показывают, что кошачья гортань может легко производить звуки в режиме мурлыкания с основными частотами от 25 до 30 Гц без нейронной информации или мышечного сокращения", – говорят исследователи.



В то же время причина, почему коты мурлыкают, остается загадкой. Некоторые теории предполагают, что мурлыканье указывает на удовлетворение и поощряет дальнейшее взаимодействие с людьми. Исследования также показывают, что мурлыканье может являться механизмом исцеления.