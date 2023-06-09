



Наш ответ Twitter: Meta показала будущего конкурента платформы

Один из топ-менеджеров Meta продемонстрировал сотрудникам версию будущего конкурента Twitter. Об этом сообщает The Verge.



Приложение будет использовать систему учетных записей Instagram для автоматического заполнения информации о пользователе и будет интегрироваться с ActivityPub – децентрализованным протоколом социальных сетей. Теоретически это позволит пользователям новой программы переносить свои учетные записи и подписчиков в другие программы, поддерживающие ActivityPub, в частности Mastodon.



Руководитель отдела продуктов Meta Крис Кокс назвал новое приложение “нашим ответом на Twitter”. Внутри компании приложение имеет кодовое название “Проект 92”, а для общественности используют название Threads.



“Мы слышали от создателей и общественных деятелей, что они заинтересованы иметь разумно управляемую платформу, которой, по их мнению, можно доверять и полагаться на ее распространение”, – сказал Кокс, вероятно, намекая на политику Илона Маска по поводу Twitter.



Он также отметил, что для компании важна "безопасность, простота использования и надежность" программы, а также обеспечение "стабильного места для создания и расширения своей аудитории".



В настоящее время компания Meta договаривается со знаменитостями, в частности, Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы они стали первыми пользователями. По словам Кокса, программу начали разрабатывать в январе, и что Meta откроет доступ “к чему сможет”.



Внешний инвестор Twitter компания Fidelity сообщила, что платформа Twitter потеряла две трети своей стоимости после того, как ее купил Илон Маск.