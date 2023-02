NASA подписало соглашение о сотрудничестве с ISA в лунной миссии Beresheet 2

В среду NASA подписало соглашение о сотрудничестве с Израильским космическим агентством для совместной работы над лунной миссией Beresheet 2, предварительная работа которой началась в декабре 2020 года.



Соглашение основано на сотрудничестве между двумя агентствами в 2019 году, в ходе которого NASA и Израильское космическое агентство вместе работали над первой миссией SpaceIL Beresheet на Луну. Миссия завершилась в апреле 2019 года аварийной посадкой космического корабля на поверхность Луны после того, как технический сбой привел к неисправности основного двигателя космического корабля, что лишило космический корабль способности останавливать свою скорость.



Теперь миссия возвращается в нужное русло. Ожидается, что Beresheet 2 – на этот раз с двумя посадочными модулями, предназначенными для выхода на поверхность Луны, – будет запущен в 2025 году. NASA предоставит SpaceIL и Израильскому космическому агентству передовые системы связи, важные для отслеживания космического корабля, и другие технологии. Взамен Израиль предоставит экспериментальные технологии на борту двух посадочных модулей и на орбитальном аппарате, которые обеспечат различные измерения и данные, которые будут переданы NASA.



Заявление о намерениях было подписано в среду заместителем администратора NASA Робертом Д. Кабаной и генеральным директором израильского космического агентства Ури Орионом. NASA обеспечит полную поддержку миссии Beresheet 2 в соответствии с соглашением.



“Сотрудничество с NASA и наше новое соглашение, являются еще одним свидетельством прекрасных отношений между Израилем и США и активизации сотрудничества по вопросам науки и техники”, – сказал на подписании министр науки и технологий Израиля Офир Акунис.

