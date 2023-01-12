



Найден первый "доисторический омлет" из страусиных яиц

Израильские ученые нашли восемь страусиных яиц возрастом более 4000 лет рядом с древним кострищем в песчаных дюнах Ницаны в Негеве.



Об этом сообщает пресс-служба Управления древностей.



Уникальная находка датируется периодом от 4000 до 7500 лет назад. Ее сделали в ходе археологических раскопок на полях сельскохозяйственного мошава Беэр-Милка.



"Мы нашли стоянку площадью около 200 кв м, которая использовалась кочевниками пустыни с доисторических времен. Здесь были обнаружены обожженные камни, кремневые и каменные орудия труда, а также черепки глиняной посуды, но по-настоящему особенная находка — это коллекция страусиных яиц. Древняя стоянка быстро покрылась песчаными дюнами и вновь обнажилась в наши дни из-за зыбучих песков. Этот факт и сухой климат объясняют исключительную сохранность яиц, что позволяет нам заглянуть в жизнь кочевников, бродивших по пустыне в древние времена", - пояснила руководитель раскопок Управления древностей Лорен Дэвис.



По словам доктора Амира Горзальчани из Управления, страусиные яйца активно использовали в пищу или в качестве предметов роскоши. Он объяснил, что одно такое яйцо по пищевой ценности равно примерно 25 обычным куриным яйцам.



"Близость группы яиц к кострищу указывает на то, что это не случайная находка, а преднамеренный сбор. Одно из яиц было найдено прямо в яме для костра, что укрепляет предположение о том, что их собирались приготовить для еды. Страусиные яйца были раздавлены, но хорошо сохранились, несмотря на то, что они остались практически на поверхности все эти тысячи лет", - добавила Дэвис.

