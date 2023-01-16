



Найден ключ к замедлению патологического старения

Управление негативными эмоциями может быть ключом к предотвращению или отсрочке нейродегенеративных заболеваний.



Нейробиологи из Женевского университета обнаружили связь между воздействием таких эмоций на мозг пожилых людей и патологическим старением. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.



В частности, ученые наблюдали за активацией мозга молодых и пожилых людей, когда те сталкивались с психологическими страданиями окружающих. Считается, что отрицательные эмоции, тревога и депрессия способствуют возникновению нейродегенеративных заболеваний и деменции.



Участникам эксперимента показали короткие ролики, на которых люди испытывали эмоциональные страдания, например, во время стихийного бедствия, а также видеоролики с нейтральным эмоциональным содержанием. За изменениями в мозге, происходящими во время просмотра, наблюдали с помощью МРТ.



Согласно исследованию, у молодежи модель мозговой активности отличалась от испытуемых в возрастной категории старше 65 лет. Нейронные связи пожилых людей демонстрируют значительную эмоциональную инерцию. Негативные эмоции сильно их изменяют, особенно в задней поясной коре и миндалевидном теле. Эти две области мозга активно участвуют в управлении эмоциями и автобиографической памяти, а также наиболее поражены деменции. Результаты показывают, что полное управление негативными эмоциями может помочь ограничить нейродегенерацию.



"Мы сосредоточились на пожилых людях, чтобы определить возможные различия между нормальным и патологическим старением", — пояснил один из руководителей исследования Патрик Вийомье.