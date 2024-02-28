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На МКС произошла утечка воздуха
28.02.2024 20:27 Алина Груднева

На МКС произошла утечка воздуха

В российском сегменте Международной космической станции произошла утечка воздуха.

Об этом сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

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"В хвостовой части МКС мы наблюдаем небольшую утечку. Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией", - сообщил он.

В NASA заверили, что утечка пока серьезно не повлияла на безопасность экипажа. В настоящее время агентство и Роскосмос совместно работают над устранением утечки.

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