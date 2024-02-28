На МКС произошла утечка воздуха
В российском сегменте Международной космической станции произошла утечка воздуха.
Об этом сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
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"В хвостовой части МКС мы наблюдаем небольшую утечку. Мы видели, что утечка увеличилась примерно за неделю до последнего запуска "Прогресса" и его стыковкой со станцией", - сообщил он.
В NASA заверили, что утечка пока серьезно не повлияла на безопасность экипажа. В настоящее время агентство и Роскосмос совместно работают над устранением утечки.