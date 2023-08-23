



На Марсе обнаружены "морские существа"

Ученые из NASA опубликовали новый снимок с Марса, который сделал марсоход Perseverance в кратере Езеро. На этом изображении видно два камня, которые напоминают части земных морских жителей, пишет Forbes.



На Марсе, где на поверхности находится очень много камней разного размера и форм, наблюдение за этими камнями может вызвать парейдолию. Это явление, которое возникает при наблюдении за естественными объектами, когда кажется, что они напоминают, например, животных. Например, глядя на облака на Земле можно увидеть, что они бывают похожи на овцу или слона.



Такое же ощущение сложилось и у ученых из NASA, которые представили новое изображение с Марса, где видно два камня по форме напоминающих плавник акулы и клешню краба.



В комментарии к снимку ученые написали, что эти два камня находятся в регионе, где дуют очень сильные ветра.





Камни на Марсе принимают причудливые формы из-за эрозии. Сейчас форму камней формируют сильные ветры и пылевые бури, а когда-то эти камни подвергались и водной эрозии. Ученые считают, что в кратере Езеро в далеком прошлом находились озеро и дельта реки.



По словам ученых, камни, которым миллиарды лет, под действием воды приобрели очень необычную форму, в частности на них появились разного рода выемки, что и приводит к появлению оптической иллюзии.



