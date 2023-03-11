



На Эвересте живут загадочные кошки

Эверест является самой высокой точкой нашей планеты. Его высота составляет 8 849 метров над уровнем моря поэтому ученые с большим удивлением обнаружили, что на самой высокой горе живут кошки, пишет SciTechDaily.



Исследование началось еще в 2019 году и было проведено под руководством доктора Трейси Сеймон, являющейся участником программы зоологического здоровья в зоопарке Бронкса Общества охраны дикой природы.



Вместе с коллегами она отправилась в экспедицию, направленную на изучение национального парка Сагарматга на южном склоне горы Эверест. Тогда ученые собирали образцы внешней среды на двух участках, расположенных на высоте 5110 и 5190 метров над уровнем моря.



По словам Сеймон, они и представить не могли, что среди собранных образцов окажутся доказательства того, что на Эвересте живут редкостные кошки. Исследователи отмечают, что их экспедиция длилась четыре недели и стала чрезвычайно интересной не только для команды, но и научного сообщества в целом, ведь она проливает свет на местное биоразнообразие.



Ученые отмечают, что открытие мануловой кошки на Эвересте заставляет иначе взглянуть на экосистему этой высокогорной системы, а также значительно расширяет известный ареал обитания этого вида в восточном Непале.



По словам Сеймона, они с командой провели анализ ДНК, собранных на Эвересте экскрементов, и пришли к выводу, что на вершине мира, как минимум, обитают две манулы, и их территории пересекаются с местом обитания рыжей лисы.



Кроме того, в образцах найдена ДНК пищух и горных ласк, которые, как известно ученым, являются важным звеном в пищевой цепи манулов.



Кроме того, ученые отмечают, что подтверждение того, что на Эвересте живущие манулы дает исследователям возможность расширить список известных млекопитающих, проживающих в национальном парке Сагарматга, который является охраняемым объектом Всемирного наследия.



Интересным для исследователей кажется тот факт, что проживающим здесь манулам удавалось оставаться незамеченными до 2019 года.



