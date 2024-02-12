



Мужчины сталкиваются с домогательствами чаще, чем все думали

Примерно 71% мужчин сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны женщин в течение жизни.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного учеными из Эдинбургского университета.



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В исследовании участвовали 1124 британских мужчин. Согласно результатам опроса, 7 из 10 представителей сильного пола подвергались домогательствам со стороны женщин. Из них 57% подвергались этому более одного раза, 45% - более двух раз.



Еще 29% мужчин признались, что занимались сексом в нетрезвом виде, и 5 процентов ответили, что их принуждали силой или угрозой причинения вреда. Все участники описали свой опыт негативно.



Ученые утверждают, что результаты их исследования показывают, что сексуальные домогательства негативно влияют на психическое здоровье людей, независимо от пола.