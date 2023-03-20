



Мониторинг состояния водителя — это будущее безопасности и удобства автомобиля

Последние достижения в области искусственного интеллекта и правил производства автомобилей сделают автомобили еще безопаснее.

Автопроизводители получили возможность интегрировать систему мониторинга состояния водителя (DMS) в современные автомобили для повышения безопасности.



Технология DMS использует датчики и камеры для наблюдения за поведением водителей и предупреждает их, если они отвлекаются или засыпают. Система может определять, когда водитель отводит глаза от дороги, или его поза указывает на сонливость, а также может определять, использует ли водитель телефон или занимается какой-либо другой деятельностью, которая отвлекает его внимание от вождения.



Многим водителям может не понравиться идея о том, что их машина следит за ними, чтобы увидеть, совершают ли они ошибки, и, хотя они не станут использовать эту функцию по собственной воле, недавние достижения в области регулирования могут помешать им сделать этот выбор самостоятельно.



"Как водитель, я знаю, когда мне плохо или делаю ошибки. Мне не нужно, чтобы кто-то говорил мне об этом. И я не обязательно буду платить за систему, которая сообщает мне, когда я собираюсь нарушить правила", — сказал Таль Кржипов, вице-президент по продукту в Cipia. — "Что действительно подтолкнуло рынок и вызвало принятие, так это то, что это не решение водителей для водителей. Это регулирующее решение, которое уже принято".



Cipia — это израильский поставщик решений для компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта, чью платформу интегрируют в свои автомобили семь производителей по всему миру благодаря ее высокой точности. На прошлой неделе компания объявила, что ее выбрал американский производитель электромобилей, который намерен внедрить технологию Cipia DMS в будущую модель внедорожника.



По словам Кржипова, регулирующие органы во всем мире, особенно в Европе, сильно склоняются к внедрению DMS.



"По состоянию на июль 2026 года ни одно новое транспортное средство не может быть зарегистрировано для движения на территории Европы без установленной в транспортном средстве системы контроля отвлечения внимания и сонливости" — сказал он, отметив, что новые стандарты безопасности потребуют высокоточной DMS, которая может обнаруживать малейшие отвлечения внимания.



"Такого рода движения подталкивают рынок к широкому внедрению мониторинга водителей", — сказал Кржипов.



В то время как безопасность транспортного средства является основной областью применения DMS, она также открывает множество возможностей для улучшения качества жизни и удобства водителя.



Одним из наиболее очевидных примеров стала технология распознавания лиц, которую, как объяснил Кржипов, производители могут использовать для отслеживания того, кто управляет автомобилем, и автоматической настройки в соответствии с предпочтениями этого пользователя.



"Вы можете персонализировать что угодно: от положения сидения до положения зеркал, уровня громкости и даже уровня температуры", — сказал он, отметив, что благодаря способности DMS обнаруживать других пассажиров автомобиля становится возможным еще больше сценариев.



Такие возможные сценарии, реализованные производителями в будущем, могут включать в себя отключение кондиционера на стороне вашей жены, когда она садится в машину, отодвигание сиденья вашего высокого друга назад, чтобы ваш обзор бокового зеркала не закрывался его коленями, или включение музыки, которую любит ваш ребенок.