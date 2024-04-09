



Microsoft откроет центр искусственного интеллекта в Лондоне

Microsoft объявила о планах по созданию нового центра искусственного интеллекта в Лондоне, ориентированного на разработку продуктов и исследований.



Подразделение будет возглавлять Мустафа Сулейман, уроженец Лондона, соучредитель Google DeepMind, которого Microsoft наняла в прошлом месяце.



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Будучи основным спонсором компании OpenAI, создающей ChatGPT, Microsoft является мировым лидером в области быстро развивающейся технологии.



Однако за последние 18 месяцев в Европе обострилась конкуренция за таланты в области ИИ. Microsoft может попытаться переманить специалистов из других компаний, ориентированных на ИИ, для укомплектования штата своего нового подразделения, таких как DeepMind или OpenAI.



Этот шаг также является победой Великобритании, которая стремится укрепить свои позиции в качестве технологической сверхдержавы после того, как в ноябре провела первый в мире глобальный саммит по безопасности ИИ.

