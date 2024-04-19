



Meta выпустила ранние версии своей модели искусственного интеллекта Llama 3

Компания Meta Platforms выпустила ранние версии своей последней модели большого языка Llama 3 и генератора изображений, который обновляет картинки в реальном времени, пока пользователи вводят подсказки, стремясь догнать лидера рынка генеративного ИИ OpenAI.



Эти модели будут интегрированы в виртуальный помощник Meta AI, который компания преподносит как самый совершенный из своих бесплатных аналогов, приводя сравнения производительности по таким предметам, как рассуждения, кодирование и творческое письмо, с предложениями конкурентов, включая Alphabet's Google и французский стартап Mistral AI.



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Обновленный помощник Meta AI получит более заметное место в приложениях Meta для Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, а также новый отдельный веб-сайт, который позволит ему напрямую конкурировать с поддерживаемым Microsoft OpenAI хитом продаж, ChatGPT.



На целевой странице, приветствующей посетителей на этом сайте, им предлагается попробовать, чтобы помощник составил список вещей для отпуска, сыграл с ними в музыкальные тривиальные игры 1990-х годов, помог с домашним заданием и нарисовал фотографии горизонта Нью-Йорка.

