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Meta отключит популярную функцию
07.12.2023 05:30 Алина Груднева

Meta отключит популярную функцию

Meta собирается отключить популярную функцию обмена сообщениями между Instagram и Facebook Messenger. 

По данным блога Engadget, функция организации чатов будет отключена с середины декабря.

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Таким образом, пользователи не смогут обмениваться сообщениями между двумя приложениями. Также они не смогут смотреть на статусы собеседников в другой соцсети.

Судя по всему, такое изменение является частью соблюдения политики ЕС относительно обеспечения совместимости между платформами обмена сообщениями.

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