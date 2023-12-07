Meta отключит популярную функцию
Meta собирается отключить популярную функцию обмена сообщениями между Instagram и Facebook Messenger.
По данным блога Engadget, функция организации чатов будет отключена с середины декабря.
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Таким образом, пользователи не смогут обмениваться сообщениями между двумя приложениями. Также они не смогут смотреть на статусы собеседников в другой соцсети.
Судя по всему, такое изменение является частью соблюдения политики ЕС относительно обеспечения совместимости между платформами обмена сообщениями.