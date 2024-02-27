



Meta формирует команду, чтобы помешать ИИ обманывать избирателей

Владелец Facebook и Instagram компания Meta заявила, что сформирует команду для борьбы с обманчивым контентом искусственного интеллекта (ИИ) на предстоящих в июне выборах в ЕС.



Компания обеспокоена тем, как генеративный ИИ - технология, которая может подделывать видео, изображения и аудио - может быть использована для обмана избирателей.



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Это заявление было сделано через две недели после того, как Meta подписала соглашение с другими крупными технологическими компаниями, обязуясь бороться с подобным контентом.



Голосование в Европарламент пройдет с 6 по 9 июня этого года.



Конкурирующая социальная сеть TikTok в феврале объявила, что запустит так называемые "Центры выборов" на местных языках в своем приложении для каждого из 27 членов ЕС, где будет размещаться авторитетная информация.



Глава Meta по вопросам ЕС Марко Панчини сообщил в своем блоге, что компания запустит "Центр избирательных операций для ЕС", который будет "выявлять потенциальные угрозы и принимать конкретные меры по их снижению в наших приложениях и технологиях в режиме реального времени".

