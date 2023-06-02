



Meta анонсировала VR-гарнитуру Quest 3 за $500 в преддверии презентации Apple

Meta Platforms Inc. анонсировала последнюю версию своей гарнитуры смешанной реальности Quest, более дешевую альтернативу долгожданному устройству, которое Apple должна представить через несколько дней.



Новая гарнитура Meta Quest 3 будет стоить $500 и поступит в продажу осенью, сообщила компания в блоге в четверг. Meta, которая также владеет Facebook и Instagram, заявила, что будет продолжать продавать модель Quest 2 по более низкой цене, $300, чтобы помочь "еще большему количеству людей получить доступ к магии VR".



Meta готовится к борьбе с Apple в еще только зарождающемся мире гарнитур смешанной реальности, которые объединяют дополненную и виртуальную реальность. Apple планирует представить свой первый продукт на рынке в понедельник на Всемирной конференции разработчиков. Ожидается, что это устройство будет более мощным, чем продукт Meta, но и гораздо более дорогим, с предполагаемой ценой около $3 000.



Meta в настоящее время доминирует на рынке гарнитур VR, которые она считает ключевыми для своего видения метавселенной - взаимосвязанных онлайн-миров, где люди живут, работают и играют. Но ей с трудом удается добиться признания этих устройств в обществе. В начале этого года компания снизила цены на свою модель Quest Pro после того, как спрос оказался ниже, чем ожидалось, сообщает Bloomberg.