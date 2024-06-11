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Маск запретит гаджеты Apple с OpenAI в своих компаниях
11.06.2024 11:25 Алина Груднева

Маск запретит гаджеты Apple с OpenAI в своих компаниях

Американский миллиардер Илон Маск намерен запретить в своих компаниях использование гаджетов Apple с внедренным искусственным интеллектом.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

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"Если Apple встроит OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности", - подчеркнул Маск.

Миллиардер обеспокоен тем, что Apple, по его мнению, не может гарантировать безопасность данных.

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