



Маск запретит гаджеты Apple с OpenAI в своих компаниях

Американский миллиардер Илон Маск намерен запретить в своих компаниях использование гаджетов Apple с внедренным искусственным интеллектом.



Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.



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"Если Apple встроит OpenAI на уровне операционной системы, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности", - подчеркнул Маск.



Миллиардер обеспокоен тем, что Apple, по его мнению, не может гарантировать безопасность данных.