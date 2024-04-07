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Маск хочет отправить на Марс около миллиона человек
07.04.2024 17:13 Алина Груднева

Маск хочет отправить на Марс около миллиона человек

Американский миллиардер Илон Маск планирует в ближайшие годы отправить на Марс около одного миллиона человек в рамках его планов о колонизации.

Своими планами он поделился на мероприятии на базе Space X. 

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По словам Маска, также он хочет отправить на Красную планету несколько миллионов тонн груза.

Испытания и модернизация ракеты, которая поможет в осуществлении операции, продолжается.

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