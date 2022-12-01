



Маск: Через полгода мы начнем вживлять людям "мозговые чипы"

Генеральный директор Tesla и Twitter Элон Маск объявил, что его проект Neurolink начнет клинические испытания на людях примерно через шесть месяцев.



В рамках испытаний испытуемые будут подключены к "мозговым чипам", разработанным компанией. "Мы тщательно следим за тем, чтобы технология работала оптимально, прежде чем она попадет в тело человека", - сказал Маск, объявив, что компания подала все соответствующие документы в FDA.



Нейротехнологическая компания Маска стремится разработать чипы, которые будут подключаться к человеческому мозгу и позволят людям с ограниченными возможностями снова функционировать. Более года назад такой чип был имплантирован в череп обезьяны, и, по словам Маска, обезьяна смогла "играть в компьютерные игры, используя только силу мысли".