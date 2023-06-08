



Лучшие приложения 2023 года: Apple опубликовала список для iPhone или iPad

Инклюзивность: Universe – Website Builder – это конструктор сайтов, позволяющий выбрать домен и создать магазин в считанные минуты. Stitch – это казуальная игра-головоломка с вышиванием на пронумерованной сетке.



Удовольствие и веселье: Duolingo – приложение для изучения иностранных языков. Afterplace – приключенческая игра с открытым миром, полная глуповатых персонажей и страшных тайн.



Интерактивность: Flighty – отслеживание полетов в реальном времени. Railbound – это увлекательная головоломка о паре собак, отправившихся в путешествие на поезде по всему миру.