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Apple
08.06.2023 03:34 Наталья Богинская

Лучшие приложения 2023 года: Apple опубликовала список для iPhone или iPad

Инклюзивность:  Universe – Website Builder  – это конструктор сайтов, позволяющий выбрать домен и создать магазин в считанные минуты. Stitch  – это казуальная игра-головоломка с вышиванием на пронумерованной сетке.

Удовольствие и веселье:  Duolingo  – приложение для изучения иностранных языков. Afterplace  – приключенческая игра с открытым миром, полная глуповатых персонажей и страшных тайн.

Интерактивность:  Flighty  – отслеживание полетов в реальном времени. Railbound  – это увлекательная головоломка о паре собак, отправившихся в путешествие на поезде по всему миру.

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