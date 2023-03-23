



Красное море – более молодая и меньшая версия Атлантики – исследование СА

Красное море логически признано морем. Но теперь геологи Саудовской Аравии настаивают на том, что это полностью развитый океан, и его можно рассматривать как "более молодую и уменьшенную версию" Атлантики.



Геологи давно спорят о строении Красного моря. Многие рассматривают его как протяженный рифтовый бассейн, в котором активно раздвигаются две континентальные плиты, в то время как другие видят в нем полностью развитый океан с срединно-океаническим хребтом и расширяющимся морским дном.

Объединив различные геонаучные данные, исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдуллы (KAUST) показали, что большая часть его лежит под океанической корой.



"На поверхности Земли есть два типа коры — древняя континентальная кора, которая образует массивы суши, и более молодая океаническая кора под океанами", — сказал Антуан Делоне, аспирант лаборатории энергетических ресурсов и нефтяной инженерии профессора Абдулкадера. Афифи. — "Эти два типа коры различаются по возрасту, толщине, физическим свойствам и химическому составу, что позволяет различать их с помощью геофизических измерений".



Первоначально Аравийский полуостров отделился от Африки с образованием рифтовой впадины. Когда два куска суши разошлись, вода заполнила рифтовый бассейн, а подводный вулканизм создал новую океаническую кору между континентальными плитами в процессе, известном как расширение морского дна. По их словам, исследовательская группа нанесла на карту этот переход от разлома, который начался около 29 миллионов лет назад, к началу расширения морского дна около 14 миллионов лет назад.



Геологи утверждают, что Красное море и Аденский залив — это "молодые океаны", образованные рифтогенезом и расширением морского дна в результате дрейфа Аравийской плиты на север относительно Нубийской и Сомалийской плит. Скорость расширения морского дна увеличивается с 13 до 18 мм в год вдоль Аденского залива и уменьшается к северу вдоль Красного моря с 16 до 10 м. в год.



"Наше картирование показывает, что примерно две трети Красного моря в настоящее время покрыты океанической корой".— заключил Делоне.

