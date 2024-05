Коты любят прятаться не только в настоящих коробках, - исследование

Коты любят прятаться не только в настоящих коробках, но и пытаются умоститься в воображаемых.



Такой неожиданный вывод недавно сделали американские ученые на основе исследования 500 хозяевых мохнатых любимцев.



Таким образом, стало известно, что кошки способны распознавать оптическую иллюзию. В ходе исследования на полу рисовался контур квадрата, который все равно привлекал котов.



Что примечательно, еще в 2017 году в соцсетях стало вирусным видео под хештегом #CatSquare о том, как котики шлепаются в нарисованный квадрат на полу. Недавно было опубликовано исследование в журнале Applied Animal Behavior Science, результаты которого доказали, что действительно питомцев привлекают воображаемые коробки.



"Основной вывод заключается в том, что кошки, как и люди, восприимчивы к иллюзии треугольника Канижи, и их, скорее всего, привлекают двумерные формы контуров", - пояснила автор исследования.



So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC