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Коты любят прятаться не только в настоящих коробках, - исследование
25.05.2024 00:25 Алина Груднева

Коты любят прятаться не только в настоящих коробках, - исследование

Коты любят прятаться не только в настоящих коробках, но и пытаются умоститься в воображаемых.

Такой неожиданный вывод недавно сделали американские ученые на основе исследования 500 хозяевых мохнатых любимцев.

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Таким образом, стало известно, что кошки способны распознавать оптическую иллюзию. В ходе исследования на полу рисовался контур квадрата, который все равно привлекал котов.

Что примечательно, еще в 2017 году в соцсетях стало вирусным видео под хештегом #CatSquare о том, как котики шлепаются в нарисованный квадрат на полу. Недавно было опубликовано исследование в журнале Applied Animal Behavior Science, результаты которого доказали, что действительно питомцев привлекают воображаемые коробки.

"Основной вывод заключается в том, что кошки, как и люди, восприимчивы к иллюзии треугольника Канижи, и их, скорее всего, привлекают двумерные формы контуров", - пояснила автор исследования.
 

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