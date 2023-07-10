



Компания SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки интернет-системы Starlink. Об этом 10 июля сообщила компания SpaceX.



Запуск был осуществлен со стартового комплекса на базе американских космических сил во Флориде в воскресенье, 9 июля, в 11:58 по времени Восточного побережья США.SpaceX подчеркнула, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила уже 16 запусков и управляемых вертикальных посадок на морскую платформу-дрон в Атлантике.



Отметим, что всего SpaceX провела 93 запуска интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink (24 - с начала текущего года). За это время на орбиту было выведено более 4,7 тысячи аппаратов, часть из них вышла из строя или была потеряна. Сейчас более 4,4 тысячи мини-спутников остаются в космосе в рабочем состоянии.