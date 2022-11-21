Компания Baykar провела тестовое испытание БПЛА Kizilelma на взлетной полосе
Официальный аккаунт в Twitter компании Baykar, разрабатывающей БПЛА, опубликовал видео тестового испытания БПЛА Kizilelma на взлетной полосе.
A N L I K— BAYKAR (@BaykarTech) November 20, 2022
Bayraktar #KIZILELMA ✈️🍎🚀#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 https://t.co/DWv2IvCAV3
“Успешно завершен важный этап в процессе разработки Bayraktar KIZILELMA, который станет первым беспилотным истребителем Турции, который компания Baykar разработала сами. Bayraktar KIZILELMA успешно прошел первое автоматическое такси и испытания на ходу”, – говорится в сообщении компании.