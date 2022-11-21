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Компания Baykar провела тестовое испытание БПЛА Kizilelma на взлетной полосе
21.11.2022 11:08 Наталья Богинская

Компания Baykar провела тестовое испытание БПЛА Kizilelma на взлетной полосе

Официальный аккаунт в Twitter компании Baykar, разрабатывающей БПЛА, опубликовал видео тестового испытания БПЛА Kizilelma на взлетной полосе.

 
“Успешно завершен важный этап в процессе разработки Bayraktar KIZILELMA, который станет первым беспилотным истребителем Турции, который компания Baykar разработала сами. Bayraktar KIZILELMA успешно прошел первое автоматическое такси и испытания на ходу”, – говорится  в сообщении компании.

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