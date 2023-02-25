



Колумбийский суд "переезжает" в метавселенную для проведения слушаний

Колумбийский суд в этом месяце провел первое судебное разбирательство в метавселенной и теперь надеется снова поэкспериментировать с виртуальной реальностью, сообщили Reuters власти.



На двухчасовом слушании, проведенном административным судом Магдалены Колумбии, участники дорожного спора появились в виде аватаров в виртуальном зале суда. Аватар магистрата Марии Хинонес Трианы был "одет" в черные мантии.



Страна одной из первых в мире начала тестировать настоящие судебные слушания в метавселенной, иммерсивной виртуальной реальности, чтобы сделать цифровое пространство более реалистичным, часто с аватарами, представляющими каждого участника.



"Это казалось более реальным, чем видеозвонок", — сказала Кионес агентству Reuters в пятницу, назвав метавселенную "удивительной".



По словам Кионес, дело, возбужденное региональным транспортным союзом против полиции, теперь будет частично рассматриваться в метавселенной, возможно, включая оглашение приговора. Она не исключила слухов об использовании метавселенной в других судебных процессах.



"Это академический эксперимент, чтобы показать, что это возможно… но если все согласны с этим, мы можем продолжать работать в метавселенной", — добавила она.



В то время как судебные процессы все чаще переходят на видеовстречи, организованные Zoom и GoogleMeet, немногие экспериментируют с пространством метавселенной, которое спешат построить Meta, Microsoft и другие технологические гиганты.



Ранние примеры интервью и встреч в метавселенной часто высмеивались из-за неуклюжих мультяшных визуализаций.



Тем не менее, судебное разбирательство в Колумбии 15 февраля, которое транслировалось на Youtube, прошло без особых сбоев, за исключением некоторых головокружительных движений камеры и некоторых искаженных движений.



Кионес подтвердила конституционную законность виртуального суда, но признала, что эксперимент не пользовался популярностью, сославшись на неодобрение 70% зрителей.



Хуан Давид Гутьеррес, профессор государственной политики в Колумбийском университете Росарио, сказал, что судьи в Колумбии ищут способы облегчить перегруженную систему правосудия страны. Он добавил, что использование метавселенной в судебных разбирательствах должно пройти долгий путь.



"Для этого вам нужно оборудование, которое есть у очень немногих людей. И это вызывает вопросы о доступности правосудия и равенства", — сказал он агентству Reuters.



Кионес согласилась с тем, что необходимо обсудить затраты и доступность. Но она выступала за метавселенную, например, в случаях когда в силу конфликта участникам процесса тяжело находиться физически близко друг от друга.