



Когда и где смотреть уникальное полное солнечное затмение

В следующий понедельник, 8 апреля, человечество сможет наблюдать за полным солнечным затмением. Те, у кого не будет возможности увидеть его своими глазами, смогут следить за процессом онлайн.



Где можно увидеть солнечное затмение своими глазами



Полное солнечное затмение происходит тогда, когда Луна проходит между Солнцем и Землей и ненадолго закрывает весь диск светила. В этот момент видна тонкая, почти белая внешняя атмосфера Солнца, которая называется короной.



За полной фазой солнечного затмения 8 апреля можно будет наблюдать на территории Мексики, США и Канады. Оно будет продолжаться в течение 4 минут и 27 секунд.



Частичные фазы затемнения могут быть видны в других уголках Северной Америки, Центральной Америки и даже в Западной Европе.



В то же время, по словам ученых, хорошо видимым полное солнечное затмение будет в около 40 населенных пунктах.



Эксперты отмечают, что во время этого затмения в небе можно будет увидеть большую "солнечную корону".



В момент затмения в небе должна показаться также и удивительная комета Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks), более известная как "комета Дьявола".



Сейчас она движется по внутренней части нашей системы к Солнцу со скоростью около 64 500 км/ч, но со временем развернется и полетит в направлении Земли.



Где и когда наблюдать за солнечным затмением онлайн



Те, кому не повезло находиться "на пути" затмения, смогут наблюдать за этим природным явлением удаленно - онлайн.

Для этого Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - NASA - создало специальную видеотрансляцию на YouTube.