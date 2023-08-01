



Китай отправил на орбиту более 100 видов семян

Китай отправил более ста видов семян на космическую станцию ​​Тяньгун на борту миссии "Шэньчжоу-16", чтобы исследовать, как на них повлияет космическое излучение и микрогравитация, сообщает Space.com.



По данным Китайского космического агентства (CMSA), в космос отправили 136 видов семян и других генетических материалов растений из 53 научных учреждений. Среди них 12 зерновых, 28 товарных культур, 7 холодостойких растений, 76 видов лесных трав, цветов и лекарственных растений.



Также на орбиту отправили 13 микроорганизмов, среди которых сельскохозяйственные и промышленные микроорганизмы, съедобные грибы, водоросли и мох.



Космическая селекция включает влияние на семена космического излучения и микрогравитации для создания потенциально полезных генетических мутаций. Это потенциально может повысить урожайность и сделать растения более устойчивыми к засухе и некоторым заболеваниям.



Подобные эксперименты уже проводятся на борту Международной космической станции (МКС).



