



Капсула “Орион” побила рекорд дальности полета космического корабля

Капсула Orion достигла важной вехи освоения космоса. НАСА успешно вывело беспилотный аппарат на дальнюю ретроградную орбиту. При этом Orion побил “рекорд по самому дальнему расстоянию, пройденному космическим кораблем, предназначенным для доставки людей в космос и безопасного возвращения их на Землю”, сообщает NASA. До сих пор космический корабль “Аполлон-13” удерживал рекорд по пролету наибольшего расстояния от Земли 400 171 км, достигнутый 14 апреля 1970 года.



Интересно, что Orion не должен был лететь так далеко от Земли, побить рекорд. Как заметил Collect Space, капсуле удалось улететь так далеко потому, что NASA вывело его на далекую ретроградную орбиту. Космическое агентство решило провести орбитальный эксперимент для тестирования возможностей Orion, поскольку ученые готовятся к выполнению пилотируемых полетов на Луну в ближайшие годы. Примечательно, что Orion несет модули, имитирующие человеческие органы и ткани, которые предназначены для изучения последствий радиационного облучения астронавтов.



“Так уж получилось, что мы смогли побить рекорд “Аполлона-13”, – сказал Джим Геффре, менеджер по интеграции транспортных средств Orion в NASA. В понедельник, 28 ноября, Orion достигнет пикового расстояния в 432 194 км, прежде чем двигатель системы орбитального маневрирования включится и направит его к еще одному близкому пролету с Луной в первую неделю декабря. Ожидается, что через шесть дней машина вернется домой.



По данным NASA, Orion “создан, чтобы доставить людей дальше, чем они когда-либо были прежде”. Капсула была разработана совместно с Lockheed Martin, и ее позиционируют как единственное транспортное средство, способное выполнять пилотируемые миссии в дальнем космосе и возвращаться на Землю на высокой скорости с таких целей, как Луна и другие. С проектом Artemis NASA стремится к первому посещению Марса с экипажем.



Капсула, способная перевозить четырех членов экипажа, состоит из 355 056 деталей и может поддерживать миссии продолжительностью до 21 дня в своем нынешнем состоянии. В капсуле есть системы для мониторинга и поддержания таких параметров, как влажность, углекислый газ, кислород и радиационная защита. Интересно, что база Orion также оснащена самым большим в мире абляционным теплозащитным экраном диаметром 5 м, который защитит аппарат при входе в атмосферу Земли на высокой скорости.