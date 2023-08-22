



Как часто на Землю падают астероиды: Это вообще опасно?

Вокруг Солнца летают полмиллиарда астероидов диаметром более 4 метров. Скорость их движения колоссальная составляет около 30 км/с. Ученые постоянно следят за опасными для Земли космическими объектами. Как они понимают, насколько опасен для нас тот или иной астероид?



Астероиды – это относительно небольшие космические тела, которые движутся по орбите вокруг Солнца. По происхождению большинство астероидов – это куски горных пород, оставшиеся после формирования Солнечной системы. Астрономам известно о существовании более миллиона астероидов. По информации NASA, на просторах Солнечной системы больше всего небольших объектов размером до 4 метров, называемых “метеороидами”. Логично, что больше всего урона могут нанести крупные астероиды, а маленькие не представляют для планеты особой опасности.



В большинстве случаев, метеороиды полностью сгорают в земной атмосфере и даже не достигают поверхности. На небе это выглядит как падающая звезда, и если объект не сгорает полностью, на землю падает не сгоревший фрагмент – метеорит. У NASA есть наглядное изображение со статистикой падения на Землю астероидов.



Объектов диаметром 4 метра много – недалеко от нашей планеты регулярно пролетает около 500 миллионов камней. Однако на Землю они падают редко, максимум раз в год.



Астероидов диаметром 25 метров примерно 5 миллионов. Они падают на Землю примерно раз в 100 лет и могут нанести заметные разрушения за счет того, что не полностью сгорают в атмосфере.



Космических объектом диаметром 140 метров известно примерно 25 тысяч. Их траектория полета проходит через место нахождения Земли раз в 20 000 лет. В случае их падения, на поверхности нашей планеты могут остаться кратеры размером в 1-2 километра.



Примерно раз в 500 000 лет на Землю падают объекты размером в 1 километр. В случае столкновения с таким астероидом на поверхности планеты может остаться кратер диаметром 10 километров. Возникает огромный риск гибели цивилизации – в воздух может подняться столько пыли и пепла, что солнечный свет перестанет греть Землю.



Наконец, раз в 100-200 миллионов лет на Землю падают 10-километровые астероиды. Если такой объект столкнется с Землей, на поверхности нашей планеты остается кратер диаметром в 100 километров. Города будут разрушены, еды будет недостаточно и человечество с большой долей вероятности исчезнет. Последний раз астероид такой величины падал на Землю 66 миллионов лет назад – его диаметр составлял 14 километров. Именно после него на побережье Мексики остался 200-километровый кратер Чиксулуб. Этот же астероид считается причиной гибели динозавров и других древних животных.



Опасность астероидов оценивается по туринской шкале, которая также известна как шкала Торино. В ней используются значения от 0 до 10, где ноль означает полную безвредность космического объекта, а десять – это неизбежное столкновение с последующей катастрофой. Чтобы дать оценку, ученые учитывают математическую вероятность столкновения и кинетическую энергию столкновения.



На случай реальной угрозы, ученые уже несколько лет разрабатывают систему защиты от астероидов. Так, в 2022 году космический аппарат DART специально врезался в астероид и изменил направление его движения.

