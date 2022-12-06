



К Земле летят три огромных астероида

Во вторник, 6 декабря, мимо нашей планеты пролетит астероид, диаметр которого составляет примерно 21 метр. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).



Там указали, что небесный объект WA6 максимально приблизится к Земле на расстояние в 1 680 000 километров. При этом его скорость движения составляет 49 897 км/ч.



Как уверяют ученые, данное небесное тело не входит в группу потенциально опасных для планеты Земля, так как его длина не превышает 150 метров.



Это не единственный камень, который в ближайшее время пролетит рядом с Землей. Также, согласно сообщению, другое 12-метровое небесное тело пролетит на расстоянии 2,1 млн. км от нашей планеты.



Третий астероид - самый большой. Он размером с самолет - диаметром 28 метров. Это небесное тело удалено от Земли более чем на 5 млн км.



Напомним, что космический аппарат NASA на Марсе зафиксировал падение двух крупнейших метеоритов.