



Израильские ученые сделали прорыв в диагностировании диабета у беременных

Новое исследование Университета Бар-Илан показало, что гестационный диабет можно диагностировать уже в первом триместре беременности - на несколько месяцев раньше, чем обычно. Результаты исследования опубликовал журнал Gut.



Гестационный сахарный диабет (ГСД) - это состояние, при котором у женщин без диабета во время беременности развивается непереносимость глюкозы. ГСД, от которого страдают примерно 10% беременных женщин во всем мире, в настоящее время диагностируется во втором триместре беременности.



Новое исследование под руководством профессора Омри Корена из Медицинского факультета Азриэли Университета Бар-Илан и группа израильских и международных исследователей одними из первых продемонстрировали надежное более раннее диагностирование ГСД.



Существуют заметные различия в микробиоте кишечника в первом триместре у женщин, у которых развивается и не развивается гестационный диабет в более позднем возрасте. Эти различия связаны с маркерами воспаления: у женщин с гестационным диабетом наблюдается более выраженное воспаление и более низкие уровни полезных метаболитов.



В ходе исследования образцы кала и сыворотки были взяты у беременных женщин в течение первого триместра. Были охарактеризованы микробиота, метаболиты, воспаление и гормональные профили и проанализированы диета, курение и другие привычки образа жизни, а клинические/медицинские данные были собраны из цифровых медицинских карт. Используя результаты этих характеристик в сочетании с другими собранными данными, профессор Йорам Лоузун из Департамента математики и Многопрофильного центра исследования мозга Гонды (Гольдшмид) построил модель машинного обучения, которая может точно предсказать, у каких женщин разовьется гестационный диабет.



Затем исследователи продемонстрировали на животных, что перенос фенотипа диабета в первом триместре от женщин, у которых развился гестационный диабет, приводит к передаче фенотипа диабета стерильным мышам, предполагая, что кишечный микробиом играет роль в опосредовании развития заболевания. Результаты исследования не зависят от популяции. Модель микробиома, например, могла предсказать ГСД у китайских женщин, а результаты на мышах были воспроизведены в финских и американских группах.



“Выявление женщин с риском развития гестационного диабета на ранней стадии беременности может позволить дать конкретные рекомендации по профилактике заболевания - в настоящее время путем изменения образа жизни, а в будущем, возможно, с помощью специальных пре-, про- и постбиотических добавок”, - говорит профессор Корен.



Если гестационный диабет можно будет предотвратить, это приведет к значительному сокращению неблагоприятных исходов для матери и ребенка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что принесет пользу семьям во всем мире.



