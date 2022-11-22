



Израильские ученые проверят, как выращивать урожай на Луне

Израильские ученые проверят, как выращивать урожай на Луне и хватит ли урожая, чтобы поддержать будущую обитаемую лунную колонию.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля со ссылкой на Университет Бен-Гуриона в Негеве.

Уточняется, что эксперимент Aleph, предложенный консорциумом Lunaria One, был выбран израильским космическим проектом SpaceIL в качестве одной из полезных нагрузок на борту спускаемого аппарата "Берешит-2".

Миссия "Берешит-2", запуск которой запланирован на середину 2025 года, будет состоять из двух посадочных модулей, приземляющихся на каждой стороне Луны, и орбитального аппарата, который останется на орбите спутника Земли до 5 лет. Aleph состоит из лотка с семенами и обезвоженными растениями, устройства для их регидратации и полива, обогревателей и камер наблюдения.

Ученым для выращивания растений на Луне предстоит преодолеть целый ряд проблем, таких как резкие перепады температур на пути к спутнику, обеспечение растений водой и правильной температурной средой.

Типы растений должны быть такими, которые могут прорасти и вырасти до наблюдаемых размеров в течение 72 часов после развертывания на Луне. Ученые надеются, что выбранные ими растения будут актуальны для вертикального земледелия и районов с ограниченными ресурсами на Земле.

В консорциуме участвуют Квинслендский технологический университет, Королевский технологический институт Мельбурна и Австралийский национальный университет в Австралии, а также Кейптаунский университет в Южной Африке.