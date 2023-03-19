



Израиль – один из центров происхождения мировых виноградников

Недавнее исследование генетического состава виноградной лозы, опубликованное в журнале Science, предполагает, что суровый климат ледникового периода позволил одомашнить виноград около 11 000 лет назад в Израиле и на Кавказе.

“В условиях изменения климата и новых болезней, угрожающих виноградникам во всем мире, полученные данные могут помочь в разработке стратегий по защите и поддержанию винодельческой отрасли для будущих поколений”, – говорит Эльяшив Дрори, руководитель Исследовательского центра винограда и вина Samson Family в Университете Ариэля. “Наши результаты дают важную информацию об одомашнивании и эволюции виноградной лозы, которая является религиозно, культурно и экономически важной культурой”.

По его словам, израильские дикие виноградные лозы являются источником всей группы культивируемых столовых сортов винограда. Эта первоначальная группа сортов виноградной лозы затем была рассеяна по восточной и западной Европе, где образовала большинство известных винных сортов.

“Это исследовательский прорыв и в области начала сельского хозяйства”, – считает профессор Эхуд Вайс, глава археоботанической лаборатории Университета Бар-Илан. “Принято считать, что однолетние культуры, такие как пшеница, ячмень и бобовые, были одомашнены около 10 000 лет назад, а многолетники – тысячи лет спустя. Нынешние исследования меняют эту точку зрения и демонстрируют, что это происходило одновременно”.

Результаты исследования были обнародованы на ежегодном собрании

Американской ассоциации содействия развитию науки

2 марта.

Исследователи Ариэля в настоящее время более глубоко изучают характеристики местных виноградных лоз Израиля, чтобы выяснить, обладают ли они генами, устойчивыми к условиям, характерным для сегодняшнего меняющегося климата.