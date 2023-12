Иран похвастался новыми крылатыми ракетами

ВМС Ирана похвастались пополнением своего арсенала современными крылатыми ракетами отечественного производства.



По данным иранских СМИ, речь идет о крылатых ракетах Talaeiyeh и Nasir, которые были доставлены на военно-морскую базу в порту Конарак.



По словам главы ВМС Ирана, адмирала Шахрама Ирани, дальность действия Talaeiyeh составляет более 1000 километров. Ракета способна менять направление на другую цель во время полета.



В свою очередь, Nasir имеет дальность действия 100 км и может быть установлена на военных кораблях.



Иран похвастался двумя новыми ракетами на фоне продолжающихся атак, совершаемых йеменскими хути в Красном море.

