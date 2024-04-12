



Instagram будет бороться с "голыми фото" по-новому

Социальная сеть Instagram введет новые правила для публикации обнаженных фото.



По данным компании Meta, пользователи будут предупреждаться о получении фотографий с обнаженными телами в личных сообщениях.



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Также в соцсети будут размываться такие снимки. Эту функцию автоматически введут для пользователей, которым нет 18 лет. Совершеннолетние смогут от нее отказаться, чтобы просматривать "голые фото". Также пользователи будут получать уведомление о том, как можно заблокировать отправителя и оставить на него жалобу.



"При отправке или получении таких изображений люди будут ознакомлены с советами по безопасности, разработанными с учетом рекомендаций экспертов и потенциальных рисков. Эти советы включают в себя напоминание о том, что люди могут делать скриншоты или пересылать изображения без вашего ведома, что ваши отношения с человеком могут измениться в будущем и что вам следует внимательно изучать профили на случай, если они не те, за кого себя выдают", - сказано в заявлении.