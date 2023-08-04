



Инопланетяне могут прятаться в “терминаторных зонах” – исследование

За последние два с половиной года по всей Великобритании было зарегистрировано около 1000 наблюдений НЛО.



Веб-сайт UFO Identified отметил в общей сложности 957 наблюдений, из них 410 в 2021 году, 494 в 2022 году и 53 по состоянию на 20 мая этого года, при этом над Глазго наблюдалось больше всего случаев появления НЛО. Четверть всех наблюдений (25%) были “звездообразными” объектами или объектами, движущимися по небу. Следующим по частоте наблюдением был неопознанный объект в форме “шара” (17%), “сферы” (10%) и “цилиндра” (9%).



Эш Эллис из UFO Identified считает, что о многих других случаях не сообщалось. Эксперт заявляет, что инопланетяне могут прятаться в темных местах за пределами Солнечной системы, чтобы избежать обнаружения, используя “терминаторные зоны” в своих интересах. Это, по его мнению, “наилучшие точки”, где планеты на окраинах Солнечной системы вращаются вокруг звезд, то есть их одна сторона видна с Земли, а другая находится в постоянной темноте.



Доктор Ана Лобо из Калифорнийского университета объясняет: “Дневная” сторона может быть очень жаркой, непригодной для жизни, а “ночная” может быть покрыта льдом. Нужна планета, которая находится в оптимальном месте с правильной температурой”.



“Мы уделяем внимание планетам с ограниченным запасом воды, на которых, несмотря на отсутствие обширных океанов, могут быть озера или другие более мелкие водоемы с водой, и этот климат на самом деле может быть очень многообещающим. Так мы увеличиваем наши шансы найти и определить обитаемую планету в ближайшем будущем”, – говорит она.



В исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal, ученые решили выяснить, могут ли экзопланеты поддерживать жизнь. Они смоделировали климат, анализируя их температуры, характер ветров и радиационное воздействие. Используя программное обеспечение, обычно используемое для моделирования климата Земли, астрономы нашли “нужную” зону вокруг терминатора этих экзопланет, которая может содержать воду, обеспечивающую существование жизни.



Это возможно только в том случае, если на планете много суши. Если планета в значительной степени покрыта океаном, вода на “дневной” стороне испаряется и покрывает планету паром. Это меняет температуру зоны терминатора и делает ее непригодной для жизни. Соавтор исследования, доктор Аомава Шилдс, подчеркивает: “Если на планете много земли, сценарий, который мы называем “пригодность для жизни терминатора”, намного вероятнее.



“Эти новые “состояния обитаемости”, которые открыла наша команда, больше не являются предметом научной фантастики. Ана проделала огромную работу, чтобы показать, что такие состояния могут быть климатически стабильными”, – говорит он.



Исследователи утверждают, что они впервые доказали, что в терминаторных зонах существует потенциал для жизни. Ученые, ищущие жизнь на экзопланетах, теперь будут знать, что она может быть скрыта в определенных областях.