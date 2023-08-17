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Индия анонсировала первую миссию по изучению Солнца
17.08.2023 01:29 Ирина Демьянова

Индия анонсировала первую миссию по изучению Солнца


Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что запустит первую миссию Aditya-L1 по изучению Солнца. Об этом сообщает Hindustan Times.

Космический корабль планируется вывести на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 (L1) на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.
 
Согласно ISRO, миссия будет запущена ракетой PSLV из космического центра Sathish Dhawan SHAR (SDSC SHAR) в Шрихарикоте. Корабль сначала будет выведен на низкую околоземную орбиту.
 
По мере того как орбита будет становиться более эллипсовидной, космический корабль запустится к точке L1 с помощью бортового двигателя.
 
Общее время от запуска до точки L1 для Aditya-L1 займет около четырех месяцев.
 
Известно, что космический корабль будет нести семь полезных нагрузок для наблюдения за фотосферой, хромосферой и внешними слоями Солнца с помощью различных детекторов.

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