



Индия анонсировала первую миссию по изучению Солнца



Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила, что запустит первую миссию Aditya-L1 по изучению Солнца. Об этом сообщает Hindustan Times.



Космический корабль планируется вывести на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 (L1) на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.



Согласно ISRO, миссия будет запущена ракетой PSLV из космического центра Sathish Dhawan SHAR (SDSC SHAR) в Шрихарикоте. Корабль сначала будет выведен на низкую околоземную орбиту.



По мере того как орбита будет становиться более эллипсовидной, космический корабль запустится к точке L1 с помощью бортового двигателя.



Общее время от запуска до точки L1 для Aditya-L1 займет около четырех месяцев.



Известно, что космический корабль будет нести семь полезных нагрузок для наблюдения за фотосферой, хромосферой и внешними слоями Солнца с помощью различных детекторов.