



ИИ поможет пожилым людям дольше оставаться независимыми

Программа “Производительность и инновации в области электронного здравоохранения” в Корнуолле и на островах Силли EPIC сотрудничает с технологической компанией Sentai, чтобы создать цифрового компаньона для пожилых людей и их близких. Эта технология позволяет пожилым людям дольше оставаться независимыми.



Вспомогательный ИИ будет подсказывать пожилым людям диалоговые советы и напоминания, информируя их о различных задачах, которые необходимо выполнить, включая прием лекарств. ИИ также будет отправлять все обновления близким, чтобы они понимали, идет ли распорядок дня их пожилого родственника должным образом.



Фил Маршман, основатель Sentai, говорит: “Age-tech обладает огромным потенциалом как для поддержки, так и для оказания медицинской помощи. Поскольку он разработан специально для пожилых людей, он действительно может помочь им дольше оставаться независимыми в собственном доме. Поиск способов ухода за ними в условиях нехватки мест в домах престарелых имеет первостепенное значение”.

