



ИИ не может патентовать изобретения, подтвердил Верховный суд Великобритании

Верховный суд Великобритании подтвердил ранее принятые решения, отклонив попытку разрешить искусственному интеллекту быть указанным в качестве изобретателя в патентной заявке.



Технолог доктор Стивен Талер добивался, чтобы его система искусственного интеллекта, названная Dabus, была признана изобретателем контейнера для еды и проблескового маячка.



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Но в 2019 году ведомство по интеллектуальной собственности (IPO) отказало ему в этом, заявив, что изобретателем может быть назван только человек.



Это решение было поддержано Верховным и Апелляционным судом.



IPO утверждало, а суды поддерживали эту точку зрения, что патентные права могут иметь только "лица", но не ИИ.



Теперь пять судей Верховного суда отклонили попытку отменить эти решения, заключив, что "изобретатель должен быть человеком" и что ИИ не может быть указан в качестве изобретателя для получения патентных прав.

