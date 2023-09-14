



IAI представил дрон-камикадзе с вертикальным взлетом

На выставке Defense and Security Equipment International (DSEI), проходящей на этой неделе в Лондоне, компания Israel Aerospace Industries представила противотанковый тактический боеприпас вертикального взлета (VTOL) Rotem Alpha (БПЛА-смертник).



Компания IAI завоевала репутацию в этой области, в частности, благодаря успехам системы Harop в ходе второй нагорно-карабахской войны 2020 года. Rotem Alpha представляет собой скачок в оперативном потенциале благодаря возможности вертикального взлета и посадки. Это связано с возможностью запуска и посадки на местности, например, в лесах и густонаселенных районах.



Новый боеприпас оснащен боевой противотанковой головкой и современной сенсорной системой, способной выдерживать длительные полеты. Таким образом, Rotem Alpha обеспечивает тактическим подразделениям явные преимущества в противотанковых операциях.



Rotem Alpha обладает дальностью действия в десятки километров и способностью длительное время находиться как в полете, так и в режиме ожидания. Сенсорная система нового противотанкового боеприпаса самостоятельно определяет и локализует такие угрозы, как ракеты, снаряды и пусковые установки ракет. Rotem Alpha может переноситься солдатом или перевозиться на транспортном средстве.

