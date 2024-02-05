



Google представила новый ИИ: в чем его особенность

Компания Google презентовала новый ИИ, способный преобразовывать текст в изображение ImageFX.



"Мы представляем новый инструмент для создания изображений на базе Imagen 2, последней модели DeepMind от Google для преобразования текста в изображение, обеспечивая изображение высочайшего качества", - сообщили в компании.



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По данным Google, новый ИИ позволит пользователям быстро и безопасно создавать изображения.



"Благодаря MusicFX, нашему генеративному эксперименту на основе искусственного интеллекта по превращению текста в музыку, люди теперь могут создавать мелодии продолжительностью до 70 секунд, а также скачивать или делиться своими произведениями со своими друзьями", - пояснили в Google.