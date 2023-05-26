



Google делает революционный шаг, чтобы избавиться от логинов с паролями

Google недавно объявил, что будет поддерживать систему входа без паролей, аналогичную той, о которой уже объявили Microsoft, Apple и другие компании.



Google теперь позволит входить в gmail и другие приложения без использования пароля, который будет заменен системой биометрической идентификации, зарегистрированным смартфоном или ключом безопасности. Ключи Google соответствуют стандарту FIDO, являющемуся частью альянса Apple и Microsoft, поэтому они также будут совместимы со всеми распространенными операционными системами между ними.



Чтобы создать собственный ключ безопасности Google, нужно войти в свою учетную запись, выбрать “Управление учетной записью”, а затем “Безопасность”. Затем просто нажать “Создать пароль”. Там можно связать безопасность своей учетной записи Google с методом биометрической проверки, доступным на любом устройстве, будь то смартфон или компьютер. Обычно это либо распознавание отпечатков пальцев или лица.



Если у вас есть телефон Android, уже связанный с вашей учетной записью Google, вы можете просто использовать его для доступа к своей учетной записи Google на других устройствах.



Google заявил, что интеграция системы займет некоторое время, поэтому пароли и двухфакторная проверка пока останутся в силе. Интересно, что новые ключи безопасности устраняют необходимость в двухфакторной проверке, но их все же можно оставить без изменений для тех, кто хочет дополнительный уровень безопасности.



Так Google присоединится к волне компаний, поддерживающих вход без пароля, таких как PayPal, eBay, Kayak и другие.