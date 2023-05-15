



Google будет обозначать сгенерированные искусственным интеллектом изображения

Компания Google добавляет две новые функции к поиску изображений, чтобы уменьшить распространение дезинформации, особенно теперь, когда инструменты искусственного интеллекта сделали создание фотореалистичных подделок тривиальным, пишет Bloomberg.



Первая новая функция называется "Об этом изображении" и предоставляет дополнительный контекст, например, когда изображение или похожие на него были впервые проиндексированы Google, где они впервые появились и где еще они появлялись в Интернете.



Цель состоит в том, чтобы помочь пользователям определить первоисточник, а также контекстуализировать изображения с любыми опровергающими доказательствами, которые могут быть предоставлены новостными организациями.



Google будет обозначать каждое изображение, созданное искусственным интеллектом, как таковое, и работает с другими платформами и сервисами, чтобы убедиться, что они добавляют такую же разметку к публикуемым файлам. Midjourney и Shutterstock являются одними из издателей, с которыми Google сотрудничает, и цель состоит в том, чтобы весь контент с искусственным интеллектом, который появляется в результатах поиска, был обозначен как таковой.



