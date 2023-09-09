



Глава OpenAI: Кремниевая долина больше не является "Меккой инноваций"

Генеральный директор OpenAI, компании-разработчика ChatGPT, Сэм Альтман считает, что Кремниевая долина лишилась своей инновационной культуры, пишет Business Insider.



"Мне неприятно это говорить. Но какой последний по-настоящему великий научный прорыв был сделан компанией из Кремниевой долины до появления OpenAI?", — задался он вопросом.



Альтман подчеркнул, что все внимание переключилось с инноваций и новаторства на стремление получить быструю прибыль от новых технологий.



В "технологической Мекке" больше нет инновационной культуры, а масштабные исследования крупных компаний, таких как Xerox PARC, уже давно остались в прошлом.



На сегодня в Кремниевой долине культура инноваций осталась лишь в ряде продуктов, но она не достигает цели новаторских исследований.



Отход от инноваций обусловлен легкостью и привлекательностью создания "сверхценных стартапов" за минимальное время с использованием уже готовых технологий, таких как интернет и мобильные телефоны, которые поглотили много талантов.



Ранее, в 2017 году, когда Альтман еще был президентом Y Combinator, венчурного фонда, работающего в формате бизнес-инкубатора для небольших компаний в сфере информационных технологий, он написал в своем блоге, что культура политкорректности Кремниевой долины вредна для стартапов и новых идей, потому что даже в Китае выражать спорные идеи легче, чем в Калифорнии.