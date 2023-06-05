



Герцог встретился с генеральным директором OpenAI, создателем ChatGPT

Президент Израиля Ицхак Герцог в понедельник встретился с генеральным директором и соучредителем OpenAI Сэмом Альтманом, создателем ChatGPT. Молодой предприниматель посетил Израиль, а также другие страны, чтобы привлечь внимание к риску искусственного интеллекта (ИИ), сообщает i24news.



OpenAI наиболее известен своим ChatGPT, продуктом искусственного интеллекта, который предлагает широкий спектр функций благодаря своей способности естественным образом обрабатывать язык и отвечать на запросы по любому вопросу. Техническая лаборатория также создала DALL-E, инструмент, который может генерировать изображения из текстовых подсказок того же типа.



“Мы очень рады приветствовать вас в Израиле, — начал израильский президент, — ваш визит вызвал огромный интерес в стране — стране, которая хочет делать добро и служить миру целеустремленно”.



"Я хочу поздравить вас с открытым письмом, которое вы отправили вместе с лидерами индустрии", - сказал Герцог, ссылаясь на два открытых письма об опасностях ИИ, под которыми подписался Альтман, и поднял вопрос о двух концах технологии, с большими возможностями и многими рисками "для независимости человека в будущем".



"Мы должны убедиться, что это развитие используется на благо человечества, — заявил Герцог, — вы можете видеть преимущества и недостатки, и вы первый, кто открыто и смело упомянул об этом".



Далее он отметил, что "вопросы этики и морали, вопросы фальшивых новостей, показывают риски, и я искренне согласен с вами, что это подобно разработке ядерного оружия. Поэтому должна быть международная конвенция и организация, которая будет этим заниматься".



В заключение израильский президент изложил еврейскую "концепцию Тиккун Олам, исправления мира". Говоря об их общем наследии, Герцог спросил Альтмана: "Давайте делать Тиккун Олам вместе".



Альтман поблагодарил Президента и сказал: "Для меня очень важно посетить Израиль", и заметил: "Я был очень воодушевлен, совершая эту поездку по миру".



"Все хотят разобраться в этом, - заявил Альтман, - я думаю, что намерение действительно есть. Энергия, направленная на использование технологии и ее положительных преимуществ, фантастична, и я уверен, что Израиль сыграет огромную роль - его технологическое сообщество действительно удивительно".

