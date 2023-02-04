



Галилейское море Израиля хранит тайны древних цивилизаций

Древние артефакты и руины по всему миру заставили многих учёных усомниться в правильности принятой в настоящее время хронологии развития человеческой цивилизации.



Некоторые объекты поставили крест на старой парадигме и остаются необъяснимыми до сих пор. Похоже, что они являются свидетельством существования доисторических цивилизаций, гораздо более развитых, чем считали учёные. Некоторые сооружения были затоплены в результате повышения уровня моря и опускания суши на протяжении тысячелетий. Одним из таких мест является озеро Кинерет.



На дне озера, также известного как Галилейское море Израиля, находится массивная загадочная структура, возраст которой может составлять около 12 тысяч лет. По мнению некоторых археологов холм из множества камней, найденный в 2003 году, является местом погребения. Его диаметр составляет 70 метров, а высота достигает 10 метров. Его вес предположительно 60 тысяч тонн.



До сих пор остается невыясненным, какая цивилизация и для каких целей могла возвести такое массивное сооружение.



Дани Надель, археолог из Университета Хайфы, изучил сооружение.



"Это очень загадочная находка, очень интересная. Самое главное: мы не знаем, кто и зачем создал её, каковы её функции, — сказал он в интервью Fox News. — Мы только знаем, что оно есть, и что оно огромное и необычное".



Раскопки могут обойтись в сотни тысяч долларов, сообщило издание.